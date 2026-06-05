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شمس وبحر وبهجة.. شواطئ بورسعيد تستقبل المصطافين -فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

03:26 م 05/06/2026
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    الإنقاذ على شاطئ بورسعيد
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    المصطافين على شاطئ بورسعيد٤
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    المصطافين على شاطئ بورسعيد٣_1
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    المصطافين على شاطئ بورسعيد٥_2

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استقبلت شواطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعدادًا كبيرة من الزائرين والمصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، الذين حرصوا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع بين البحر والرمال، مستفيدين من الطقس المعتدل والأجواء الصيفية التي جذبت المواطنين من مختلف الأعمار.

محدودي الدخل

وشهدت شواطئ بورسعيد خاصة شواطئ محدودي الدخل، بالأسر والعائلات القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، والتي فضلت قضاء ساعات من الراحة والاستجمام على الشاطئ، بينما اتجه آخرون إلى السباحة والاستمتاع بمياه البحر في أجواء اتسمت بالبهجة والحيوية.

أنشطة ترفيهية

وتنوعت الأنشطة الترفيهية على شاطئ بورسعيد، حيث مارس الشباب عددًا من الألعاب والرياضات الشاطئية، من بينها كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة وألعاب "الراكيت"، فيما فضل آخرون خوض تجارب ترفيهية مثل ركوب الخيل وقيادة مركبات "البيتش باجي" على الرمال.

الأطفال أبطال المشهد

وتصدر الأطفال المشهد، حيث انشغلوا باللعب على الشاطئ واستخدام الألعاب البلاستيكية وبناء الأشكال والمجسمات الرملية، ما أضفى أجواء من المرح والسعادة على امتداد الساحل.

أسعار مخفضة

ولتشجيع الإقبال على الشواطئ، أقدم مؤجرو الشماسي والكراسي على طرح عروضًا وتخفيضات متنوعة للزائرين، حيث تبدأ تكلفة استئجار شمسية وأربعة كراسٍ ومنضدة من 70 جنيهًا فقط، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الرواد طوال اليوم.

أجواء صيفية

وعكست الحركة النشطة على الشواطئ المكانة التي تتمتع بها بورسعيد كواحدة من أبرز المقاصد الساحلية في مصر، خاصة مع ما توفره من شواطئ مفتوحة وخدمات متنوعة وأسعار مناسبة، تجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن الاستمتاع بأجواء البحر خلال عطلات نهاية الأسبوع.

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