كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب والضرب على قائد سيارة ملاكي وإحداث تلفيات بها بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها، وهو عامل مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه بتاريخ 5 يونيو الجاري وأثناء قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لاحظ أحد الأشخاص يعبر الطريق ببطء، وعندما استخدم آلة التنبيه لتنبيهه، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تعدي الأخير عليه بالسب والتشابك بالأيدي.

وأضاف أن المتهم صعد أعلى سقف السيارة، ما تسبب في إحداث تلفيات بها قبل مغادرة المكان.

ومن خلال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وأيد ما جاء بأقوال قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.