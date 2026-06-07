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"لو قابلتك هموتك".. الإعدام للمتهم بقتل صديقه في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:52 م 07/06/2026

تعبيرية عن محاكمة

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا لعاطل، لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض في القلب.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبدالله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم، والمستشار أمير مجدي دميان، والمستشار محمد توفيق محمد، وسكرتير المحكمة، محمد أبو الخير.

قتيل في الشارع

تعود وقائع القضية رقم 39659 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ يفيد تعدي عاطل على آخر ووفاته متأثرًا بإصابته.

المتهم هدد المجني عليه بالقتل

وبحسب أوراق القضية، نشبت خلافات بين المتهم "ر.ال.ر" عاطل، والمجني عليه "ي.م.ع"، فهدده الأول بأنه سيقوم بإزهاق روحه انتقامًا منه إذا قابله في أي مكان.

طعنة في القلب

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد سلاح أبيض وترصد للمجني عليه وعندما شاهده جرى خلفه وطعنه بسلاح أبيض طعنة واحدة في الصدر أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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محكمة جنايات الإسكندرية النيابة العامة

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