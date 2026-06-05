إعلان

بالصور.. سحب رخص ومصادرة 34 دراجة نارية وتوك توك في أسوان

كتب : إيهاب عمران

02:34 م 05/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصادرة درجات نارية مخالفة
  • عرض 6 صورة
    تحميل درجات نارية مخالفة على ونش المرور
  • عرض 6 صورة
    حملة مرور أسوان على الدرجات النارية
  • عرض 6 صورة
    التأكد من رخصة دراجة نارية
  • عرض 6 صورة
    حملات مكثفة لمرور أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قامت إدارة مرور أسوان، بتنظيم حملات مرورية، وكمائن ثابتة ومتحركة بمختلف الشوارع والميادين، و تشديد الرقابة المرورية على الدراجات النارية، وعربات التوك توك المخالفة، من أجل مواجهة أى ممارسات تؤثر على راحة المواطنين والحد من التلوث الضوضائي و البيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لها.

و نجحت الحملات فى ضبط وسحب رخص لـ 34 دراجة نارية وتوك توك مخالفين، منها ضبط ومصادرة 9 دراجات نارية ومركبة توك توك بسبب عدم استيفائها للاشتراطات القانونية وانتهاء ترخيص المركبة أو قائدها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقواعد المنظمة.

فيما تم سحب التراخيص لـ 25 دراجة نارية بسبب صدور أصوات مزعجة منها ، وعدم التزام أصحابها بالقواعد الفنية للسير الصحيح.

كما تم التأكيد على أن المحافظة ومديرية الأمن لن يتهاونا في ضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع ، وتم التنويه إلى استمرارية قيام إدارة المرور بعمل دوريات وأكمنة لرصد هذه المخالفات ، والتعامل معها بأقصى أنواع العقوبات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدارة مرور أسوان دراجة نارية أسوان توك توك المرور مرور أسوان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
رياضة عربية وعالمية

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
أخبار مصر

آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
بعد تصدره التريند.. ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل"ورد على فل وياسمين"؟
زووم

بعد تصدره التريند.. ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل"ورد على فل وياسمين"؟
لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

لماذا تراجع سعر الدولار إلى أقل من 52 جنيها هذا الأسبوع؟ خبراء يجيبون
قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
رياضة عربية وعالمية

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة