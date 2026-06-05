قامت إدارة مرور أسوان، بتنظيم حملات مرورية، وكمائن ثابتة ومتحركة بمختلف الشوارع والميادين، و تشديد الرقابة المرورية على الدراجات النارية، وعربات التوك توك المخالفة، من أجل مواجهة أى ممارسات تؤثر على راحة المواطنين والحد من التلوث الضوضائي و البيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لها.

و نجحت الحملات فى ضبط وسحب رخص لـ 34 دراجة نارية وتوك توك مخالفين، منها ضبط ومصادرة 9 دراجات نارية ومركبة توك توك بسبب عدم استيفائها للاشتراطات القانونية وانتهاء ترخيص المركبة أو قائدها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقواعد المنظمة.

فيما تم سحب التراخيص لـ 25 دراجة نارية بسبب صدور أصوات مزعجة منها ، وعدم التزام أصحابها بالقواعد الفنية للسير الصحيح.

كما تم التأكيد على أن المحافظة ومديرية الأمن لن يتهاونا في ضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع ، وتم التنويه إلى استمرارية قيام إدارة المرور بعمل دوريات وأكمنة لرصد هذه المخالفات ، والتعامل معها بأقصى أنواع العقوبات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة.