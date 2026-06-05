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هربًا من الحر.. مصرع طفل غرقًا في بحر يوسف بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:51 م 05/06/2026

مصرع طفل غرقًا في بحر يوسف

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نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم في انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، لقي مصرعه غرقًا في مياه بحر يوسف أمام منطقة "سواقي الهدير" بمدينة الفيوم، بعد رحلة بحث استمرت نحو ساعة.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيفة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بوقوع حادث غرق لطفل داخل بحر يوسف.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل قفز من أعلى كوبري البوستة إلى المجرى المائي هربًا من موجة الحر الشديد، إلا أن قوة التيار جرفته إلى منطقة عميقة، ما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.

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