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أجواء حارة نهارًا وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:00 ص 07/06/2026

حالة الطقس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 12 يونيو 2026.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

كما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية الأرصاد

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