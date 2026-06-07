إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. ماذا تغير؟

كتب : مصراوي

02:46 م 07/06/2026 تعديل في 03:01 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب عليه مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، نص قانون رقم 11 لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. ونص التعديل الجديد للمادة 111 من القانون على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما نصت المادة على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029.

وتضمن التعديل إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا، عبر صندوق التأمين الاجتماعي، لتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتتحملها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون التأمينات والمعاشات السيسي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إصابة 13 معلمة في حادث سير بقنا.. و"المعلمين" تكشف التفاصيل
مدارس

إصابة 13 معلمة في حادث سير بقنا.. و"المعلمين" تكشف التفاصيل

رئيس شعبة السيارات يحذر من اضطرار بعض المعارض للإغلاق لهذا السبب
أخبار السيارات

رئيس شعبة السيارات يحذر من اضطرار بعض المعارض للإغلاق لهذا السبب
صراع الأهلي وبيراميدز على الصفقات ينتقل إلي أمريكا.. تفاصيل
رياضة محلية

صراع الأهلي وبيراميدز على الصفقات ينتقل إلي أمريكا.. تفاصيل
تزامنا مع عرض "ورد على فل وياسمين".. تعرف على قصة مرض زوجة أحمد عبدالوهاب
زووم

تزامنا مع عرض "ورد على فل وياسمين".. تعرف على قصة مرض زوجة أحمد عبدالوهاب
عالم أزهري: واقعة" سيدة المقابر" مرفوضة شرعًا.. وتدخل الأطفال لا يجوز
أخبار

عالم أزهري: واقعة" سيدة المقابر" مرفوضة شرعًا.. وتدخل الأطفال لا يجوز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. ماذا تغير؟
استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
هجوم مسلح يهز إسرائيل.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مستوطنات الشارون (صور)
التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء