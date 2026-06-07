تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا بعد الخسارة من البرازيل

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية الأسبق، عن مباراة مصر والبرازيل الودية التي انتهت بفوز السيليساو بهدفين لهدف في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026.

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية : مباراة مصر والبرازيل تجربة قوية ومميزة وناجحة لمنتخبنا قبل كأس العالم وساعدت الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كثيرًا من الناحية الفنية.

أضاف: اكتساب الثقة هي أهم فائدة عادت علي لاعبي المنتخب أمام البرازيل والاحتكاك بمنتخبات قوية وحسام حسن لم يلعب مباراة دفاعية بل كان منتخب الفراعنة ندًا قويًا.

وكشف: مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم وأنا عن نفسي أحترم ما قدمه محمد الشناوي ولكن هذا وقت مصطفى شوبير، مع المنتخب .

وأنهي تصريحاته: مصطفى زيكو لاعب جيد لكن مازال الحكم عليه مبكرًا من مباراتين ولكنه هو لاعب جيد.

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تراجع منتخب مصر في تصنيف فيفا بعد الخسارة من البرازيل