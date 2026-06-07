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شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي مصر والبرازيل لقطة مميزة خطفت الأنظار عقب صافرة النهاية، بعدما طلب أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على قميص مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري.

وجاءت المباراة بين مصر والبرازيل، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أليسون يطلب قميص شوبير

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنتخب مصر، أليسون بيكر وهو يطلب قميص مصطفى شوبير عقب نهاية اللقاء، قبل أن يقوم حارس الفراعنة بإهدائه القميص داخل الممر المؤدي إلى غرف ملابس الفريقين.

وحظيت اللقطة بتفاعل واسع من الجماهير، خاصة أنها جاءت بعد الأداء المميز الذي قدمه شوبير أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم.

تألق لافت لحارس الفراعنة

وقدم مصطفى شوبير مباراة قوية أمام المنتخب البرازيلي، حيث تصدى لعدة فرص محققة وأسهم في إبقاء منتخب مصر داخل أجواء اللقاء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم خسارة الفراعنة بنتيجة 2-1، فإن الحارس الشاب نال إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، ما عزز من حظوظه في المنافسة على حراسة مرمى المنتخب خلال منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يخسر من البرازيل

وتعرض منتخب مصر للخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت فجر الأحد، ضمن التحضيرات النهائية قبل انطلاق كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط آمال كبيرة بتحقيق مشاركة تاريخية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.لأهلي، لحماية عرين الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

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