الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بمدينة أجا لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكاواهم، وذلك بحضور المحاسب محمد الدسوقي رئيس المركز والمدينة.

تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة واطلع على إجراءات العمل ومعدلات إنجاز الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين، مع الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، فضلًا عن سرعة إنهاء تراخيص البناء والاستجابة الفورية للاستفسارات المتعلقة بالمتغيرات المكانية.

وخلال الجولة، استمع "مرزوق" إلى عدد من المواطنين داخل المركز للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة، حيث أعربوا عن ارتياحهم لانتظام العمل وسرعة تقديم الخدمات، وأشادوا بتعامل الموظفين معهم.

وأكد المحافظ للمواطنين أن تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم تأتي على رأس الأولويات، مع الالتزام بالشفافية وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وأضاف أن جولاته الميدانية تستهدف متابعة الخدمات على أرض الواقع، لضمان تحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.