خروج جميع مصابي شاطئ أبو تلات من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أفادت مصادر طبية بأن جميع المصابين في حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية قد غادروا مستشفيي العامرية العام والعجمي النموذجي بعد تحسن حالتهم الصحية، اليوم الأحد، ليصل إجمالي الحالات التي خرجت إلى 25 مصابًا.

وكان مستشفى العامرية العام قد سمح بخروج 11 حالة، فيما غادرت 14 حالة أخرى مستشفى العجمي النموذجي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.

وبحسب إفادة رسمية بلغ إجمالي عدد المصابين في المستشفيين جراء الحادث 28 حالة، موزعين بين مستشفى العجمي (14 حالة)، ومستشفى العامرية (11 حالة)، بالإضافة إلى 3 حالات تم إسعافها ميدانيًا ورفضت النقل إلى المستشفى.

فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، نُقل منهم 6 إلى مستشفى العامرية فور وقوع الحادث، بينما جرى نقل الجثمان السابع إلى مستشفى العجمي صباح الأحد، بعد أن ظهر على سطح المياه عقب اختفائه في عداد المفقودين.

وأصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قرارات جديدة في الواقعة، تضمنت إخلاء سبيل مستأجر الشاطئ والمنقذين المتواجدين فيه، إلى جانب صاحب مركز الضيافة ومشرفي الرحلة، وذلك على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة ملف تأجير الشاطئ من محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى بيان بعدد المنقذين المكلفين بتأمينه وقت وقوع الحادث.

وكان الطلاب الضحايا ضمن رحلة نظّمتها أكاديمية ضيافة جوية بمحافظة سوهاج، دون ترخيص رسمي، ما أدى إلى وقوع الحادث صباح السبت، وأسفر عن مصرع 7 طلاب وطالبات وإصابة 28 آخرين.

وعقب الحادث، زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المصابين بمستشفى العامرية، واطمأن على تعافيهم الكامل، مؤكدًا متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة الشواطئ، خاصة في ظل تقلبات الطقس وارتفاع الأمواج.

كما أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قرارًا بإخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي كإجراء احترازي، مؤكدة أن الرايات التحذيرية تُرفع وفقًا لحالة البحر، ويجب احترامها حفاظًا على الأرواح.

وشكلت نيابة أول العامرية فريقًا للتحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا قبل التصريح بدفنهم، كما بدأت في سؤال المصابات بالمستشفى، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بهن، إلى جانب استدعاء مشرفات الرحلة لسماع أقوالهن، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وفي إطار الدعم النفسي، أجرى الهلال الأحمر المصري زيارة للمصابات لتقديم المساندة المعنوية، ضمن جهود احتواء آثار الحادث وتخفيف الصدمة عن الطالبات الناجيات وأسرهن.

