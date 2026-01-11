الإسكندرية - محمد عامر:

14 سيدة، ذوات خبرات متنوعة، قانونية، رياضية، اقتصادية، إدارية، شملتها قائمة تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث "2026–2031".

تضمنت التعيينات التي تؤكد استمرار دعم الدولة لملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، شخصيات وأسماء بارزة في العمل العام، من بينهن أيقونة الرياضة، ابنة الإسكندرية، عايدة إسماعيل.

السيرة الذاتية لعايدة إسماعيل

سيرة ذاتية حافلة بالنجاحات وخدمة الوطن تحملها عايدة إسماعيل، ابنة اللواء بحري الراحل إسماعيل عثمان، كبير مهندسي القوات البحرية، بدأت بتخرجها في كلية النصر للبنات بالإسكندرية E.G.C وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبة اقتصاد.

أحبت "إسماعيل" الرياضة منذ الصغر، إذ مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة وكرة اليد بنادي سبورتنج بالإسكندرية حتى انضمت لفريق الدرجة الأولى ومنتخب مصر للناشئات.

تألقت كلاعبة للتنس وحصلت على العديد من البطولات تحت 15 و18 سنة، وكان تصنيفها بين لاعبات التنس في مصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة بفضل مواظبتها على التدريب.

المراكز الأولى في ألعاب القوى

وإلى جانب التنس، عشقت عايدة إسماعيل الكرة الطائرة ولعبتها ضمن صفوف فريق الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة، كما فازت بالمراكز الأولى في ألعاب القوى وتحديدًا في الوثب العالي والطويل بمرحلتي الناشئات والدرجة الأولى والتتابع 4 × 100 سيدات.

وفازت كلاعبة كرة طائرة ببطولات الجمهورية بكافة المراحل السنية وبطولة الدوري الممتاز للآنسات، وانتقلت من سبورتنج إلى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم وشاركت مع الأهلي بالبطولات الأفريقية للأندية.

عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج

ومن الرياضة إلى التعليم، أنشئت عايدة إسماعيل أول مجموعة مدارس دولية رياضية في مصر بالإسكندرية، ودعمت فكرة تأسيس أندية رياضية جديدة بالإسكندرية.

وشغلت عايدة إسماعيل، منصب عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج خلال الفترة من 2008 إلى 2013، وعضوية الاتحاد المصري للكرة الطائرة، كما تشغل حاليا أمين أمانة الرياضة والفنون والثقافة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية.