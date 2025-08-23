رحلة تنتهي بكارثة.. غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ في الإسكندرية



الإسكندرية - محمد عامر:

شهد شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، اليوم السبت، فاجعة إنسانية بعدما لقي 6 طلاب مصرعهم غرقًا، وأُصيب 24 آخرون، أثناء مشاركتهم في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات غرق جماعي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ترافقها 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة عن مصرع 6 طلاب غرقًا، بينما أُصيب 24 آخرون، بينهم 3 جرى إسعافهم ميدانيًا، في حين نُقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي الحادث رغم إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في وقت سابق، منع السباحة ورفع الرايات الحمراء على شواطئ أبو تلات أقصى غرب المدينة، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر.