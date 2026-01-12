مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

12:10 ص 12/01/2026
القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت حنين خلال تواجدها بأحد المراكز التجارية الكبيرة أثناء احتسائها للقهوة والإفطار، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها الأنيقة وجمالها اللافت.

وتعمل حنين خالد مذيعة في إذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بمتابعة كبيرة بين جماهير النادي.

يذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وبدأ ظهورها الإعلامي في فعاليات النادي بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الزمالك عام 2019.

وقد تلقى نادي الزمالك خسارة أمام نظيره زد بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر.

راديو الزمالك حنين خالد زوجة محمد عواد صور زوجة محمد عواد

