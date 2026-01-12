برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الحالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت حنين خلال تواجدها بأحد المراكز التجارية الكبيرة أثناء احتسائها للقهوة والإفطار، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها الأنيقة وجمالها اللافت.

وتعمل حنين خالد مذيعة في إذاعة "راديو الزمالك"، التي تحظى بمتابعة كبيرة بين جماهير النادي.

يذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وبدأ ظهورها الإعلامي في فعاليات النادي بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الزمالك عام 2019.

وقد تلقى نادي الزمالك خسارة أمام نظيره زد بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات الجولة السادسة في كأس عاصمة مصر.