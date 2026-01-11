السيطرة على حريق "تشوينات ورق" بمصنع في السادات

المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، على حريق هائل اندلع داخل مصنع لفرم وتدوير الورق بالمنطقة السابعة بمدينة السادات.

ونجحت القوات في إخماد النيران دون تسجيل أي إصابات بشرية، بينما تتواصل حالياً أعمال التبريد بالموقع تحسباً لتجدد الاشتعال مرة أخرى.

كردون أمني

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المنطقة. وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في منطقة التشوينات المخصصة لتخزين "البلتات" والمواد الخام قبل دخولها عملية الفرم، وذلك على مساحة تُقدر بنحو 500 متر مربع، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

5 سيارات إطفاء

دفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء مدعومة بخزانات مياه استراتيجية للتعامل مع الموقف، حيث تمكنت القوات من محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى خطوط الإنتاج أو المصانع المجاورة قبل السيطرة عليه بالكامل.

وتواصل الفرق المختصة تنفيذ أعمال التبريد النهائية، في حين تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والوقوف على الأسباب الفنية لاندلاع الحريق.