حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تشخيص الآلام الشديدة في منطقة الورك لدى فتاة تبلغ من العمر 18 عاما على أنها مُصابة بـ عرق نسا تشخيصا غير صحيح.

وأشار خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن هذه الأعراض تكون مؤشرا خطيرا على وجود جلطة في الحوض.

جلطات الحوض

وأوضح "موافي" أن جلطات الحوض في سن مبكرة مرتبطة ببعض الأمراض الجهازية أو شبه المناعية النادرة، ما يستدعي الحذر وعدم الاستخفاف بالأعراض.

صعوبة التشخيص بالأشعة والتحاليل

وأشار إلى أن أشعة الدوبلكس لا تنجح دائما في اكتشاف جلطات الحوض، كما أن تحاليل الدم لا تكشف عنها في بعض الحالات، ما يزيد من احتمالات التشخيص الخاطئ.

طرق العلاج

وأكد "أستاذ طب الحالات الحرجة" أن علاج الجلطات سهلا، ويعتمد على استخدام أدوية سيولة الدم، مشيرا إلى أنه في الحالات المتكررة يستدعي تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطة إلى القلب أو الرئتين.

أخطر المضاعفات.. الجلطة الرئوية

وحذر من أخطر مضاعفات الجلطات، والمتمثلة في انتقالها إلى الأذين الأيمن ثم البطين الأيمن وصولا إلى الشريان الرئوي، ما يؤدي إلى حدوث جلطة رئوية تشكل تهديدا مباشرا لحياة المريض.