أول تعليق لمحافظ الإسكندرية على واقعة غرق 6 طلاب بشاطئ أبو تلات

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بيانًا بشأن واقعة غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين بشاطئ "أبو تلات" في منطقة العجمي، أثناء مشاركتهم في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وأوضح البيان أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع على مدار الساعة الإجراءات الطبية المقدمة للمصابين في الحادث، الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات".

وأكدت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج، مشددة على أنه تم تعميم قرار بمنع السباحة بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأضاف البيان أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 21 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي والعامرية العام، فيما تم إسعاف 3 آخرين بموقع الحادث.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.