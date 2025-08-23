

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، تبيهًا عاجلًا ومهمًا للرواد والمصطافين بشواطئ القطاع الغربي والعجمي، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.

وأشار البيان إلى حدوث اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها ما استدعى رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل، والتي تعني منع نزول البحر.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى إخطار كافة الشواطئ بمنع نزول الرواد والمصطافين مياه البحر نهائيًا حرصًا على سلامتهم.

وناشد رئيس إدارة السياحة والمصايف المصطافين بالانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ، والاستمتاع بالجلوس على رمال الشواطئ فقط، مؤكدًا أن شواطئ العجمي مفتوحة لاستقبال الرواد على الرمال، لكن ممنوع نزول مياه البحر.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.