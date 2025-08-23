ننشر أسماء ضحايا حادث غرق طلاب "أبو تلات" بالإسكندرية - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على كشف بأسماء الوفيات في حادث الغرق الجماعي لطالبات إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية خلال رحلة بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

ونقلت سيارات الإسعاف 6 حالات وفاة إلى مشرحة مستشفى العامرية العام وهم "حبيبة السيد بخيت"، و"نور ممدوح"، و"سلمى عصام"، و"فارس ياسر"، و"يسا ساويرس"، فضلًا عن جثة لمجهول الهوية، تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 17 سنة.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 حالات غرقًا وإصابة 24 آخرين، جرى نقل 21 مصاب منهم إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام وإسعاف 3 آخرين بموقع الحادث.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أكدت حدوث اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها ما استدعى رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل، والتي تعني منع نزول البحر.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى إخطار كافة الشواطئ بمنع نزول الرواد والمصطافين مياه البحر نهائيًا حرصًا على سلامتهم.

وناشد رئيس إدارة السياحة والمصايف المصطافين بـ الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ، والاستمتاع بالجلوس على رمال الشواطئ فقط، مؤكدًا أن شواطئ العجمي مفتوحة لاستقبال الرواد على الرمال، لكن ممنوع نزول مياه البحر.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.