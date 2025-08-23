إسفكسيا الغرق.. ننشر أسماء 14 مصابة في مأساة شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تتلقى 14 فتاة مصابة بإسفكسيا الغرق، من ضحايا حادث الغرق الجماعي خلال رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، العلاج اللازم بمستشفى العجمي التخصصي غربي الإسكندرية.

وحصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابات، وهن:

ملك سامي عبد المولى (17 عامًا)، ياسمين فوزي عطية (17 عامًا)، دنيا عبد الجليل يوسف (16 عامًا)، سمر فراج عبد الفتاح (18 عامًا)، ندى ياسر السيد (17 عامًا)، ملك عهد وائل (16 عامًا)، أمنية جمال فتحي (15 عامًا).

كما أصيبت كل من: هدى علاء محمود (16 عامًا)، بسمة ممدوح محمود (20 عامًا)، خديجة عاطف عبد (17 عامًا)، سارة فتحي (19 عامًا)، حبيبة عزت (16 عامًا)، يمنى طلعت (17 عامًا)، نورهان علاء عبد الحميد (18 عامًا).

وكانت محافظة الإسكندرية قد أكدت أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

كما أوضحت أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 21 مصابًا إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما جرى إسعاف 3 آخرين بموقع الحادث.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين الالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.