كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 1
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

0 0
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا

كتب : محمد عبد الهادي

04:20 م 11/01/2026
خطف حارس منتخب الجزائر لوكا زيدان، الأنظار إليه رفقة محاربو الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قادهم لدور ربع النهائي.

وخرج منتخب الجزائر من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من نيجيريا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

وكشف موقع "فوت ميركاتو"، أن نادي دينامو زغرب الكرواتي " يتابع تطور الحارس الجزائري عن قرب وأ[دي رغبة جادة في التعاقد معه.

وأشار الموقع أن النادي محط أنظار النادي الكرواتي بعدما لفت الأنظار إليه وتألقه مع الجزائر في أمم أفريقيا.

