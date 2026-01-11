إعلان

تحصين 1350 ماشية بحملة استثنائية بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:04 م 11/01/2026

تحصين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انطلقت بجميع مراكز محافظة الإسماعيلية فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأسفرت الجهود المستمرة عن تحصين 1350 رأس ماشية حتى الآن.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء الدين فاروق، ومحافظ الإسماعيلية اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، وبإشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص.

أرقام تفصيلية

وأوضح الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن أعمال التحصين تواصلت في كافة المراكز، حيث جاء بيان الأعداد المحصنة تفصيليًا ليشمل 872 رأسًا من الأبقار، و437 رأسًا من الجاموس، بالإضافة إلى تحصين 26 رأسًا من الأغنام، و15 رأسًا من الماعز، وذلك ضمن جهود المديرية لحصار المرض ومنع انتشاره.

وصول للقرى

وشهدت الحملة متابعة ميدانية مكثفة من قِبل لجنة التحصين بإشراف مدير عام الوقاية الدكتور هاني عبد الخالق، ومدير إدارة الوقاية الدكتورة سماح حلمي.

وتم التأكيد خلال الجولات على أهمية التزام اللجان البيطرية بخطط التحصين المقررة، مع ضمان الوصول إلى جميع المربين في القرى والمناطق الريفية لتحقيق تغطية شاملة.

حصن ماشيتك

تأتي هذه الحملة استكمالًا للجهود المتواصلة لوزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدعم المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، ناشدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية المواطنين بضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة تحت شعار "حصن ماشيتك .. واحم ثروتك".

حملة تحصين الماشية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الاسماعيلية

