إعلان

تسعيني بالأقصر يكتشف "وفاته" منذ 10 سنوات

كتب : محمد محروس

11:05 م 11/01/2026

الحاج محمد سعد الدين إسماعيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر واقعة غريبة، حيث اكتشف الحاج محمد سعد الدين إسماعيل، البالغ من العمر 92 عامًا، أنه مقيد ضمن كشوف "المتوفين" رسميًا منذ ما يقرب من عقد كامل.

حدث ذلك عندما توجه الرجل، وهو من مواليد عام 1934، إلى مقر السجل المدني لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليفاجأ بوضع قانوني لم يكن في الحسبان.

شهادة وفاة

تلقى الرجل صدمة غير متوقعة أثناء فحص البيانات على النظام الإلكتروني، إذ أخبره الموظف المختص بأن اسمه مُدرج ضمن الوفيات منذ 10 سنوات وفقًا للسجلات الرسمية.

وللتأكد من صحة البيانات، تمت مراجعة اسم الأم وتطابق التواريخ، ليتأكد بالفعل وجود شهادة وفاة محررة باسمه ومقيدة على "السيستم" الحكومي منذ عشر سنوات، رغم أنه لا يزال حيًا يرزق ويقف أمام الموظف.

إجراءات التصحيح

أثارت الواقعة حالة من الاستغراب والدهشة بين المتواجدين في السجل المدني، وطرحت تساؤلات ملحة حول كيفية وقوع هذا الخطأ الجسيم وتسجيل وفاة مواطن دون التحقق الدقيق من بياناته أو إخطار ذويه.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء شهادة الوفاة الخاطئة وتصحيح البيانات الرسمية، بما يضمن للحاج محمد استعادة حقوقه القانونية كاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأقصر الحاج محمد سعد الدين إسماعيل كشوف المتوفين السجل المدني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
رياضة عربية وعالمية

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران