تسعيني بالأقصر يكتشف "وفاته" منذ 10 سنوات

الأقصر - محمد محروس:

شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر واقعة غريبة، حيث اكتشف الحاج محمد سعد الدين إسماعيل، البالغ من العمر 92 عامًا، أنه مقيد ضمن كشوف "المتوفين" رسميًا منذ ما يقرب من عقد كامل.

حدث ذلك عندما توجه الرجل، وهو من مواليد عام 1934، إلى مقر السجل المدني لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليفاجأ بوضع قانوني لم يكن في الحسبان.

شهادة وفاة

تلقى الرجل صدمة غير متوقعة أثناء فحص البيانات على النظام الإلكتروني، إذ أخبره الموظف المختص بأن اسمه مُدرج ضمن الوفيات منذ 10 سنوات وفقًا للسجلات الرسمية.

وللتأكد من صحة البيانات، تمت مراجعة اسم الأم وتطابق التواريخ، ليتأكد بالفعل وجود شهادة وفاة محررة باسمه ومقيدة على "السيستم" الحكومي منذ عشر سنوات، رغم أنه لا يزال حيًا يرزق ويقف أمام الموظف.

إجراءات التصحيح

أثارت الواقعة حالة من الاستغراب والدهشة بين المتواجدين في السجل المدني، وطرحت تساؤلات ملحة حول كيفية وقوع هذا الخطأ الجسيم وتسجيل وفاة مواطن دون التحقق الدقيق من بياناته أو إخطار ذويه.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء شهادة الوفاة الخاطئة وتصحيح البيانات الرسمية، بما يضمن للحاج محمد استعادة حقوقه القانونية كاملة.