فاجعة "أبو تلات".. الصور الأولى لمصابي حادث الغرق بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

زار النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وأمين شؤون القبائل العربية، عددًا من مصابات حادث الغرق بشاطئ أبو تلات، وذلك بمستشفى العامرية العام غربي الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت، اليوم السبت، بيانًا حول واقعة وفاة 6 طلاب غرقًا وإصابة 24 آخرين بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي، وذلك أثناء مشاركتهم في رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية.

وأوضح البيان أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة للمصابين، مشيرًا إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأضافت المحافظة أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 21 مصابًا إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما تم إسعاف 3 آخرين في موقع الحادث.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين الالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.