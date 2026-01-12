طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة الاثنين 12 يناير 2026، محذرة من تقلبات جوية ملحوظة تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطًا قويًا للرياح واضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد ستشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن الرياح تنشط على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، في حين تشهد سواحل البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعات رياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار.

وأكدت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، ثم شديد البرودة ليلًا، مع تكون الصقيع على المزروعات في مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

واختتمت الهيئة بيانها بإصدار تحذير هام من نشاط الرياح القوية وضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.

