إعلان

ماذا رصدت الكاميرات في واقعة سقوط تلميذ من مبنى مدرسته بأسيوط؟ (صور)

كتب : مصراوي

07:45 م 11/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جانب من معاينة المدرسة
  • عرض 7 صورة
    فريق النيابة العامة
  • عرض 7 صورة
    فريق النيابة خلال المعاينة
  • عرض 7 صورة
    جانب من معاينة النيابة
  • عرض 7 صورة
    فريق النيابة يعاين مدرسة
  • عرض 7 صورة
    جانب من المعاينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أجرت النيابة الإدارية معاينة تصويرية عاجلة لكشف ملابسات واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الطابق الأول العلوي بإحدى مدارس محافظة أسيوط، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.

كشفت التحقيقات أن التلميذ تسلق السور الخارجي للمدرسة عقب الامتحان لزيارة معلمة من أقاربه في مدرسة مجاورة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح طفيفة، دون أن تمنعه الإصابة من أداء امتحانات اليوم التالي.

فريق تحقيق موسع

جاء التحرك السريع تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على رصد مركز الإعلام بالهيئة للواقعة، حيث كلف المستشار محمد البطران، مدير نيابة أسيوط الجديدة، فريقًا قضائيًا برئاسة المستشار مصطفى حسين السلاموني، وعضوية محمد علي محمود رئيس النيابة، بالانتقال الفوري للموقع.

رافق الفريق خلال المعاينة وفد رسمي ضم مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديري التعليم الابتدائي، والشؤون القانونية، والمتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة.

ماذا رصدت الكاميرات؟

تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي يضم ثلاث مدارس، وأن الحادث وقع عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث توجه إلى مدرسة أخرى داخل المجمع لمقابلة إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.

وحسم تفريغ كاميرات المراقبة الجدل حول كيفية السقوط، إذ أظهرت اللقطات صعود التلميذ للطابق الأول العلوي وتسلقه السور الخارجي، ولدى عجزه عن العودة اختل توازنه وسقط في فناء المدرسة.

إصابات طفيفة

استمعت النيابة لأقوال مدير إدارة أبنوب التعليمية ومديرة المدرسة ومسؤول الأمن، كما تحفظت على التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، الذي أكد إصابته بجروح طفيفة فقط، وثبت توجهه في اليوم التالي للمدرسة وأدائه امتحان مادة التربية الدينية بصورة طبيعية.

وفي ضوء هذه المعطيات، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ لسماع أقواله، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط تلميذ من مبنى مدرسته النيابة الإدارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران