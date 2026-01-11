ماذا رصدت الكاميرات في واقعة سقوط تلميذ من مبنى مدرسته بأسيوط؟ (صور)

نجمة الرياضات الأربعة.. من هي عايدة إسماعيل المُعينة في مجلس النواب؟ (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرت النيابة الإدارية معاينة تصويرية عاجلة لكشف ملابسات واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الطابق الأول العلوي بإحدى مدارس محافظة أسيوط، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.

كشفت التحقيقات أن التلميذ تسلق السور الخارجي للمدرسة عقب الامتحان لزيارة معلمة من أقاربه في مدرسة مجاورة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح طفيفة، دون أن تمنعه الإصابة من أداء امتحانات اليوم التالي.

فريق تحقيق موسع

جاء التحرك السريع تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على رصد مركز الإعلام بالهيئة للواقعة، حيث كلف المستشار محمد البطران، مدير نيابة أسيوط الجديدة، فريقًا قضائيًا برئاسة المستشار مصطفى حسين السلاموني، وعضوية محمد علي محمود رئيس النيابة، بالانتقال الفوري للموقع.

رافق الفريق خلال المعاينة وفد رسمي ضم مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديري التعليم الابتدائي، والشؤون القانونية، والمتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة.

ماذا رصدت الكاميرات؟

تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي يضم ثلاث مدارس، وأن الحادث وقع عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث توجه إلى مدرسة أخرى داخل المجمع لمقابلة إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.

وحسم تفريغ كاميرات المراقبة الجدل حول كيفية السقوط، إذ أظهرت اللقطات صعود التلميذ للطابق الأول العلوي وتسلقه السور الخارجي، ولدى عجزه عن العودة اختل توازنه وسقط في فناء المدرسة.

إصابات طفيفة

استمعت النيابة لأقوال مدير إدارة أبنوب التعليمية ومديرة المدرسة ومسؤول الأمن، كما تحفظت على التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، الذي أكد إصابته بجروح طفيفة فقط، وثبت توجهه في اليوم التالي للمدرسة وأدائه امتحان مادة التربية الدينية بصورة طبيعية.

وفي ضوء هذه المعطيات، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ لسماع أقواله، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.