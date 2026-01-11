إزالة 17 تعديًا بـ"بحر البقر" واسترداد 17 ألف متر مربع ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد حملة مكبرة، اليوم الأحد، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ على حرم مصرف بحر البقر ومصرف صرف 2 سرحان، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 17 ألفًا و150 مترًا مربعًا، في إطار جهود الدولة لتأمين المجاري المائية واسترداد أراضيها.

ترأس الحملة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، بمشاركة قوات الأمن وممثلي مديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية، حيث تأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تقضي بالحفاظ على أراضي الدولة والمجاري المائية، ومنع التعديات بكافة صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية واللازمة حيال المخالفين لفرض سيادة القانون.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هذه الجهود تأتي ضمن فعاليات الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي بدأت وتستمر خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026.

وأوضح المحافظ أن الحملة تنفذ على 3 مراحل بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وجهات الولاية المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيقًا للصالح العام.