مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"قبل مباراة السنغال".. كم يحصل منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

12:59 ص 12/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (26) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مع نظيره منتخب السنغال، في المباراة المقرر إقامتها، يوم 14 يناير الجاري.

ومن المقرر إقامة منتخب مصر أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

وبعد صعود منتخب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يكون الاتحاد المصري ضمن الحصول على مبلغ 2 ونصف مليون دولار.

ويقدم المنتخب الوطني بطولة مميزة بشكل كبير في أمم أفريقيا 2025 حتى الآن، حيث لم يتلقى المنتخب أي هزيمة، حيث خاض 5 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في هزيمة وحيدة.

والجدير بالذكر، أن آخر مباراة جمعت بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، كانت مباراة النهائي في نسخة 2021 والتي انتهت لصالح أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على صلاح

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار مصر والسنغال فوز مصر على كوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
زياد بهاء الدين: تشكيل البرلمان الحالي هو "الأسوأ" تاريخيًا.. والقوانين
أخبار مصر

زياد بهاء الدين: تشكيل البرلمان الحالي هو "الأسوأ" تاريخيًا.. والقوانين
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية
صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على
رياضة عربية وعالمية

صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على
إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور
الموضة

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان