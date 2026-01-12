صحيفة سنغالية: مواجهة منتخب مصر إعادة لـ نهائي 2022 الذي فاز فيه ماني على

ضمن منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على حساب منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مع نظيره منتخب السنغال، في المباراة المقرر إقامتها، يوم 14 يناير الجاري.

ومن المقرر إقامة منتخب مصر أمام السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

وبعد صعود منتخب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يكون الاتحاد المصري ضمن الحصول على مبلغ 2 ونصف مليون دولار.

ويقدم المنتخب الوطني بطولة مميزة بشكل كبير في أمم أفريقيا 2025 حتى الآن، حيث لم يتلقى المنتخب أي هزيمة، حيث خاض 5 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 4 مباريات وحضر التعادل في هزيمة وحيدة.

والجدير بالذكر، أن آخر مباراة جمعت بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، كانت مباراة النهائي في نسخة 2021 والتي انتهت لصالح أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

