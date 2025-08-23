"مصراوي" يرصد موقع حادث غرق طلاب شاطئ "أبو تلات" (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى "مصراوي" بثًا مباشرًا، اليوم السبت، من موقع حادث الغرق الجماعي لطالبات إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، خلال رحلة بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 حالات غرقًا، وإصابة 24 آخرين، جرى نقل 21 منهم إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينما جرى إسعاف 3 بموقع الحادث.

وسادت حالة من الهدوء شاطئ أبو تلات عقب ساعات قليلة من الفاجعة، إذ خلت الرمال ومياه البحر من المصطافين، فيما لا تزال الراية الحمراء ترفرف على الشاطئ.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية قد أكدت حدوث اضطراب مفاجئ في حركة الأمواج وارتفاعها، ما استدعى رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل، والتي تعني منع نزول البحر.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه جرى إخطار كافة الشواطئ بمنع نزول الرواد والمصطافين المياه نهائيًا حرصًا على سلامتهم.

وناشد رئيس الإدارة المصطافين بالانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ، والاكتفاء بالجلوس على رمال الشواطئ، مؤكدًا أن شواطئ العجمي مفتوحة لاستقبال الرواد، لكن يمنع نزول مياه البحر.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي الحادث.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا متابعة الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما ناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين الالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.