أصول استثمارية.. المنيا تبحث تعظيم مواردها بـ "الذكاء المكاني"

المنيا - جمال محمد:

بحث الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأحد، سُبل تحويل البيانات المكانية إلى أصول اقتصادية تدر دخلًا للمحافظة، وذلك خلال اجتماعه مع اللواء أركان حرب دكتور سامي شديد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نائب المحافظ لمقر الشركة، بحضور قيادات القطاعات، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة السحابية، ونظم الاتصالات الفضائية، والخدمات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن آليات تأمين وحوكمة البيانات.

اقتصاد البيانات

استعرض اللقاء نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، وركز بشكل خاص على مشروع "مجمع الذكاء المكاني المتقدم" بمحافظة المنيا.

ناقش الجانبان الدور المحوري الذي يلعبه المجمع في معالجة وتحليل البيانات المكانية، بهدف تحويلها إلى أصول رقمية ذات قيمة اقتصادية مضافة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة منها كمصدر مستدام لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.

واتفق الطرفان على أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتنمية موارد المحافظات عبر حلول غير تقليدية تستثمر البيانات.

تهدف هذه الخطوات لبناء نماذج أعمال متطورة تعزز قيمة البيانات كأصول استثمارية، وتوفر قواعد بيانات دقيقة تمد متخذي القرار بمؤشرات أداء واضحة، مما يرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ ويدعم الخطط التنموية في المنيا.

بنية تحتية متطورة

وكانت محافظة المنيا قد افتتحت مجمع الذكاء المكاني في يونيو الماضي على مساحة 507 أمتار مربعة، تحت إشراف وحدة التنمية الحضرية، ليكون نموذجًا لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي وتحقيق الشفافية.

ويضم المجمع ستة مراكز متخصصة تعمل بشكل متكامل، وهي مركز البنية المعلوماتية، ومركز شبكات المرافق والرفع المساحي، ومركز إعداد الكوادر البشرية، بالإضافة إلى مركز البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الاستشعار عن بُعد، ومركز الحاسبات فائقة الأداء والذكاء الاصطناعي.

خدمات المجمع

وتتنوع الخدمات التي يقدمها المجمع لتشمل الرفع المساحي اللازم لتراخيص المحال العامة والبناء، وإصدار شهادات المنسوب من مستوى سطح البحر الخاصة بملفات التصالح، والكشف عن المرافق العامة وتصاريح الحفر.

كما يقدم المجمع خدمات الرفع المساحي لقطع الأراضي بغرض التقنين، وإصدار شهادات عمر المبنى بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، إلى جانب توفير خدمات تدريبية متقدمة للمتخصصين على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات.