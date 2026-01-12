رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو إلى مواصلة التظاهر في إيران

(د ب أ)

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد، المحتجين في إيران إلى مواصلة التظاهر رغم حملة القمع الشديدة التي تشنها الجمهورية الإسلامية.

وكتبت ميتسولا على منصة "إكس": "إلى الفتيات الشجاعات والطلاب والرجال والنساء في الشوارع: هذا وقتكم".

وفي إشارة إلى استمرار قطع الإنترنت، أضافت: "اعلموا أن أي نظام يحجب التواصل هو نظام خائف من شعبه".

كما ناشدت ميتسولا قيادة طهران تغيير مسارها، مؤكدة أن الكرامة والحرية ليستا مطلبين مبالغا فيهما في عام 2026.

وكتبت: "يجب أن يتوقف القتل. يجب الإفراج عن الأبرياء والمضطهدين. يجب أن ينتهي القمع".

ودعت أيضا دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على طهران، من دون أن تحدد الكيفية، قائلة: "يجب على أوروبا أن تدركواجبها وأن تتحرك".

وتشهد إيران احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية منذ يوم 28 الشهر الماضي.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني يعتزمون تنظيم مسيرات كبرى ظهر غدٍ الاثنين، للتنديد بأفعال وجرائم مثيري الشغب وما تصفهم السلطات بالإرهابيين المسلحين، في إستجابة لدعوات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن ساحة الثورة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران ستشهد مسيرة شعبية حاشدة عند الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة مختلف شرائح المواطنين، إضافة إلى عائلات الشهداء، ولا سيما عائلات ضحايا الأحداث الأخيرة والاحتجاجات وذلك للتنديد بجرائم المخربين والمتظاهرين.