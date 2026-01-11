إعلان

10 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي على "صحراوي الإسكندرية"

كتب : مصراوي

10:35 م 11/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي أمام مركز التدريب بمنطقة العامرية في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون ورود أنباء عن وجود وفيات حتى الآن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاسكندرية حادث تصادم حادث ميكروباص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة
زووم

"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران