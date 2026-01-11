10 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي على "صحراوي الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي أمام مركز التدريب بمنطقة العامرية في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون ورود أنباء عن وجود وفيات حتى الآن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.