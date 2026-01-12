دفع ثمنها في 2010.. تاجر ليبي يحصل على شحنة هواتف بعد 16 عامًا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهو أمر كان معقدًا بشكل كبير ولكننا تجاوزناها بسرعة كبيرة بالنسبة إلى الواقع المعقد الذي تعيشه سوريا، وهذا الشيء فتح أبواب كثيرة، موضحًا: "صحيح في خراب ودمار كبير في سوريا، بس في نفس الوقت كل خراب ودمار هو فرصة استثمارية في داخله".

وأضاف الشرع خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أن "مصر دخلت في الـ 10 سنوات الأخيرة برعاية ورئاسة الرئيس السيسي في عملية نمو وتطوير للوضع الاقتصادي في داخل سوريا، وظهر ذلك في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأمور الأخرى".

وتابع: "نحن نحتاج إلى الاستفادة أيضاً من الخبرة والتجربة التي نمت خلال الـ 10 سنوات الماضية للاستفادة منها على الواقع السوري".

وأشار إلى أن السياسة السورية أصبحت واضحة، فهي تركز الآن على استقرار الوضع الأمني وأيضاً التنمية الاقتصادية، كما أنها تغيرت كثيراً في سياساتها الاقتصادية من حيث أنها فتحت المجال للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، وبدأت تقلل بشكل كبير من مزاحمة السوق لصالح المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين أيضاً، مؤكدًا أن الفرص كبيرة جداً وكل القطاعات فيها عمل كبير.

وأضاف: " لاحظت أن مصر دخلت أيضاً في تطوير وتنمية قطاع الطاقة، قطاع الطاقة الشمسية، وأيضاً رأيت أن في صناعة غاز الهيدروجين بناءً على الطاقة الشمسية الهيدروجين الأخضر، وهذه من الأشياء التي فيها نوع من بعد النظر".

واستطرد الشرع: "أعتقد أننا نحتاج أشياء كثيرة من بعض، وأيضاً بالأخص مواضيع التطوير وتنمية القطاع الزراعي في سوريا، فسوريا بالأساس هي بلد زراعية ثم انتقل جزء منها إلى الصناعة إلى قطاعات صناعية، وأيضاً صار في نوع من الشراكة خلال الـ 15 سنة الماضية بقطاع الصناعة ما بين تجار حلبية وما بين الشركات المصرية وظهر نمو هذا الأمر خاصة في قطاعات النسيج وما إلى ذلك، فاستمرار هذا التعاون أعتقد أنه سينفع كثيرًا وسيؤثر على زيادة المعدلات الإنتاج في سوريا وأيضاً على انخفاض معدلات البطالة".