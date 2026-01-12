إعلان

الشرع: نحتاج للاستفادة من الخبرات المصرية التي نمت في عهد الرئيس السيسي

كتب : محمد جعفر

12:15 ص 12/01/2026
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (5)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (7)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (6)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (4)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (3)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (1)
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (2)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (16)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (13)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (10)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (11)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (12)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (14)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (6)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (5)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (3)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع (4)
  • عرض 24 صورة
    الرئيس السوري أحمد الشرع
  • عرض 24 صورة
    لقاء الرئيس السوري بوفد الغرفة التجارية المصري (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا تجاوزت مراحل كثيرة خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهو أمر كان معقدًا بشكل كبير ولكننا تجاوزناها بسرعة كبيرة بالنسبة إلى الواقع المعقد الذي تعيشه سوريا، وهذا الشيء فتح أبواب كثيرة، موضحًا: "صحيح في خراب ودمار كبير في سوريا، بس في نفس الوقت كل خراب ودمار هو فرصة استثمارية في داخله".

وأضاف الشرع خلال لقائه وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أن "مصر دخلت في الـ 10 سنوات الأخيرة برعاية ورئاسة الرئيس السيسي في عملية نمو وتطوير للوضع الاقتصادي في داخل سوريا، وظهر ذلك في قطاعات البنية التحتية والطاقة والأمور الأخرى".

وتابع: "نحن نحتاج إلى الاستفادة أيضاً من الخبرة والتجربة التي نمت خلال الـ 10 سنوات الماضية للاستفادة منها على الواقع السوري".

وأشار إلى أن السياسة السورية أصبحت واضحة، فهي تركز الآن على استقرار الوضع الأمني وأيضاً التنمية الاقتصادية، كما أنها تغيرت كثيراً في سياساتها الاقتصادية من حيث أنها فتحت المجال للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، وبدأت تقلل بشكل كبير من مزاحمة السوق لصالح المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين أيضاً، مؤكدًا أن الفرص كبيرة جداً وكل القطاعات فيها عمل كبير.

وأضاف: " لاحظت أن مصر دخلت أيضاً في تطوير وتنمية قطاع الطاقة، قطاع الطاقة الشمسية، وأيضاً رأيت أن في صناعة غاز الهيدروجين بناءً على الطاقة الشمسية الهيدروجين الأخضر، وهذه من الأشياء التي فيها نوع من بعد النظر".

واستطرد الشرع: "أعتقد أننا نحتاج أشياء كثيرة من بعض، وأيضاً بالأخص مواضيع التطوير وتنمية القطاع الزراعي في سوريا، فسوريا بالأساس هي بلد زراعية ثم انتقل جزء منها إلى الصناعة إلى قطاعات صناعية، وأيضاً صار في نوع من الشراكة خلال الـ 15 سنة الماضية بقطاع الصناعة ما بين تجار حلبية وما بين الشركات المصرية وظهر نمو هذا الأمر خاصة في قطاعات النسيج وما إلى ذلك، فاستمرار هذا التعاون أعتقد أنه سينفع كثيرًا وسيؤثر على زيادة المعدلات الإنتاج في سوريا وأيضاً على انخفاض معدلات البطالة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع الرئيس السوري سوريا رفع العقوبات عن سوريا اتحاد الغرف التجارية المصرية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة
زووم

"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
رياضة عربية وعالمية

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان