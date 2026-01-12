إعلان

"كيلو حشيش و300 جرام آيس".. قرار جديد ضد متهمين بترويج المخدرات بالمرج

كتب : محمود الشوربجي

12:05 ص 12/01/2026

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، مساء الأحد، حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو من مخدر الحشيش و300 جرام من مخدر الآيس.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المواد المخدرة متهمين بحيازة المواد المخدرة المرج مخدر الحشيش النيابة العامة الأجهزة الأمنية

