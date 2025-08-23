الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على صور توثق اللحظات الأخيرة التي سبقت حادث الغرق الذي وقع على شاطئ أبو تلات في نطاق منطقة العجمي غربي الإسكندرية، اليوم السبت، وأسفر عن وفاة 6 من الطلاب وإصابة 28 آخرين.

وتظهر الصور قيام الطالبات بأنشطة تدريبية تحاكي الإسعافات الأولية والإنقاذ، في إطار رحلة جماعية ضمت طالبات وطلاب أكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية.

وبحسب شهود عيان ومنقذين بالشاطئ، بدأت الواقعة بنزول إحدى الفتيات إلى المياه، قبل أن يحاول آخرين من زملائها اللحاق بها لإنقاذها، ما أدى إلى دخول العشرات في حالة فوضى انتهت بغرق عدد منهم.

وكانت محافظة الإسكندرية، أعلنت في بيان رسمي أن الفريق أحمد خالد، المحافظ، يتابع عن كثب تطورات الحادث، مؤكدة تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ووفقًا لمصادر طبية، استقبل مستشفى العجمي التخصصي 14 حالة، بينها 4 في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة تم حجزها بالقسم الداخلي.

فيما استقبل مستشفى العامرية العام 11 حالة جميعها مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابات، وموجهًا بمتابعة دقيقة للحالة الصحية والنفسية للناجيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة، خاصة خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.