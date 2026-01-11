إعلان

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف

كتب : مصراوي

11:14 م 11/01/2026

الفيديو المتداول

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اصطدام سيارة ملاكى بشخص عمدًا وفرار قائدها عقب ارتكاب الواقعة وبرفقته آخر يحمل سلاح أبيض ببنى سويف.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (مصاب بسحجات متفرقة بالجسم- مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالشارع محل سكنه اصطدمت به سيارة عمدا، ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه (ميكانيكى ، نجل شقيقه – مقيمان بدائرة القسم) وبحوزة الثانى سلاح أبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما اعترفا بالاصطدام عمداً بالمجنى عليه اعتراضا على اعتداء شقيقه على خال قائد السيارة مما أدى إلى وفاته "مازال قيد الحبس لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية المشار إليها" لخلافات حول الميراث.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.

ثأر حادث اصطدام سيارة ملاكي بني سويف

