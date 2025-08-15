إعلان

جثة ومصابان.. ننشر أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بالمنيا

09:18 م الجمعة 15 أغسطس 2025
المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث الغرق داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع: قاسم شعبان، 18 سنة .

كما أصيب: رضا قاسم محمد ، 28، ومحمد فرج 28 سنة، جميعهم مقيمين بمغاغة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بغرق 3 أشخاص داخل غرفة صرف صحي بقرية بني خلف بمركز مغاغة، ومحاولة الأهالي انتشالهم.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع عامل وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم للغرق والاختناق أثناء قيامهم بتطهير وصيانة الغرفة.

وتمكن الأهالي من انتشال الضحايا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بيارة صرف ضحايا بيارة صرف مغاغة المنيا
