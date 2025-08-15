جثة ومصابان.. ننشر أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث الغرق داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع: قاسم شعبان، 18 سنة .

كما أصيب: رضا قاسم محمد ، 28، ومحمد فرج 28 سنة، جميعهم مقيمين بمغاغة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بغرق 3 أشخاص داخل غرفة صرف صحي بقرية بني خلف بمركز مغاغة، ومحاولة الأهالي انتشالهم.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع عامل وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم للغرق والاختناق أثناء قيامهم بتطهير وصيانة الغرفة.

وتمكن الأهالي من انتشال الضحايا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى مغاغة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضاً:

مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين داخل بيارة صرف صحي بالمنيا