بجلباب الجريمة.. بدء محاكمة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل مهندس الإسكندرية"، وذلك أمام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وأمانة سر أحمد يوسف.



وظهر المتهم داخل قفص الاتهام مرتديًا الجلباب الأزرق ذاته الذي ارتُكبت به الجريمة، وقد بدا متماسكًا أثناء بدء الجلسة.



وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة كرموز يفيد بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بمنطقة الموقف الجديد، ما أسفر عن مصرعه في الحال. وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى عبد الله أحمد الحمصاني، مهندس ومندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات، وأن مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم، انتهت بقيام الأخير بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، قبل أن يفر هاربًا بسيارته.



وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجاني وضبطه، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، سبق إيداعه مصحة نفسية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة. كما كشفت التحقيقات عن وجود علاقة صداقة قديمة بين المتهم والمجني عليه، وأن خلافات سابقة بينهما دفعت المتهم إلى ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.



واعترف المتهم تفصيليًا أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تتبع المجني عليه، واستأجر شقة بالقرب من محل سكنه، واشترى سيارة وسلاحًا ناريًا منذ سبتمبر الماضي. وفي يوم الحادث، أدى صلاة العصر بمنزله، ثم توجه إلى مقر عمل المجني عليه، وانتظره أمام التوكيل، وما إن اقترب منه حتى أطلق عليه عدة طلقات أردته قتيلًا، قبل أن يلوذ بالفرار.



وأكد المتهم في اعترافاته أنه غير نادم على ما فعله، قائلاً: "كان لازم يموت.. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".



وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي بدأت اليوم نظر القضية، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة لسماع الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة.



