بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على المتهم بقتل مهندس رميًا بالرصاص بالقرب من الموقف الجديد، وذلك بعد نجاح إدارة البحث الجنائي في تحديد هويته وضبطه عقب ساعات من الحادث.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بمقتل مواطن على يد آخر بالقرب من الموقف الجديد بمنطقة كرموز، وفرار الجاني من موقف الحادث.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين التحريات الأولية أن المجني عليه، عمره، نحو 35 عامًا، خريج شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، ويعمل في أحد توكيلات السيارات.

ووفقًا لشهود عيان، أقدم المتهم والذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه على قتله وأطلق عليه نحو 7 طلقات رصاص من سلاح ناري كان بحوزته، وفر هاربًا من موقع الجريمة قبل القبض عليه.