أوقاف المنيا تختتم الاختبارات الأولية لمسابقة "حفظ المتون" - صور

المنيا - جمال محمد:

اختتمت مديرية أوقاف المنيا، الاختبارات الأولية لمسابقة "حفظ المتون"، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية الهادفة إلى تعزيز الثقافة الشرعية واللغوية، والمساهمة في بناء شخصية دينية وسطية مستنيرة، وإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب والباحثين والمهتمين بعلوم الدين واللغة من مختلف الفئات العمرية.

وأعلن الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن فعاليات الاختبارات انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر واستمرت حتى الخميس 19 ديسمبر 2025، وتضمن الفرع الأول – الأطفال (من 4 إلى 14 سنة) اختبار متن "تحفة الأطفال" للشيخ سليمان الجمزوري، ومتن "المقدمة الجزرية" للإمام ابن الجزري.

أما الفرع الثاني - الكبار (15 سنة فأكثر من الأئمة والواعظات وغيرهم) فاختبر متن "الخريدة البهية" في علم التوحيد للعلامة أحمد الدردير، ومتن "الآجرومية" لابن آجروم.

وأُجريت الاختبارات بمكتب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وبإشراف مباشر منه حرصًا على ضمان جودة الاختبارات وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية.