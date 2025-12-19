ضبط 70 ألف بيضة فاسدة ومواد غذائية غير صالحة في السادات (صور)

تجمع المئات حول وزير الأوقاف بالأقصر بعد صلاة الجمعة (فيديو وصور)

بعد توقف البحث عنهما.. صلاة الغائب على ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

المنوفية - أحمد الباهي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، كيانًا مخالفًا بمدينة السادات، اليوم الجمعة، بحوزته 70 ألف بيضة فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق، بما يشكل خطورة مباشرة على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات، ضمن الجهود اليومية لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والصناعية، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتحفظت الأجهزة المختصة على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لملاحقة المتلاعبين بصحة المواطنين، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، ومنع استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بحزم دون تهاون، حفاظًا على الصحة العامة وحقوقهم.