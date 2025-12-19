بمشاركة 5 نجوم عالميين.. حفل ضخم بالرباط قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن عرض موسيقي ضخم، يقوده النجمان العالميان فرنش مونتانا ودافيدو، ويقام غدا السبت في الرباط، قبل يوم من افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2025.

وينطلق الحفل في السادسة مساء غدا السبت، بتوقيت المغرب، ويضم أكبر الأسماء في الموسيقى الأفريقية والعالمية، بما في ذلك النجمة المغربية الصاعدة دعاء لحياوي، والفنان الصاعد سايز، والفنان الشهير لارتيست.

وقبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تعتزم المغرب استعراض طاقتها الثقافية من خلال مزيج من الموسيقى الحضرية، والأفرو بيتس، والبوب، والتأثيرات التقليدية، ويُعدّ حفل الرباط الحدث الأبرز في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، حيث يهدف إلى جمع الجماهير من مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها.

فرنش مونتانا: أيقونة عالمية تعود إلى الوطن

سيُحيي مغني الراب الفرنسي مونتانا، المولود في المغرب والمقيم في الولايات المتحدة، الحفل الرئيسي في ما وصفه المنظمون بأنه عودة رمزية إلى الوطن.

دافيدو: وجه موسيقى الأفرو بيتس على المسرح العالمي

سيُشارك النجم النيجيري دافيدو أيضاً في مهرجان الرباط، يُعدّ دافيدو أحد أكثر الفنانين المعاصرين تأثيراً في أفريقيا، وقد ساهم في صعود موسيقى الأفرو بيتس عالمياً من خلال ألبوماته الشهيرة " A Good Time" و" A Better Time" و "Timeless ".

دعاء لحاوي: صوت الجيل الجديد في المغرب

أصبحت الفنانة المغربية دعاء لحياوي واحدة من أبرز المواهب الشابة في البلاد، حيث تمزج بين موسيقى البوب ​​والتأثيرات الحضرية والهوية المغربية.

سايز: نجم صاعد بصوت حضري عصري

يُعدّ سايز، المعروف بمزيجه الفريد من موسيقى الراب والبوب ​​الحضري والتأثيرات الأفريقية المعاصرة، أحد أبرز الأسماء الصاعدة بسرعة على المنصات الرقمية.

لارتيست: مزيج من الثقافات والأجيال

يُضفي الفنان الفرنسي المغربي لارتيست مزيداً من التنوع على التشكيلة، فهو معروف بمزجه بين الأنواع الموسيقية واللغات والثقافات، وقد أنتج العديد من الأغاني والألبومات التي حققت مبيعات ذهبية وبلاتينية، وحصدت مئات الملايين من المشاهدات في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

