بالفيديو.. إكرامي يبكي على الهواء بسبب رمضان صبحي: "ربنا يفك كربه"

كتب : هند عواد

04:06 م 19/12/2025
دخل إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي السابق، ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، في نوبة بكاء، بسبب حبس الأخير.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، يوم 25 نوفمبر الماضي، حبس رمضان صبحي حتى يوم 30 ديسمبر الحالي، في قضية تزوير في امتحانات دراسية، كما أنه تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وقال إكرامي الشحات باكيا، عبر قناة إم بي سي مصر: "في بداية المشكلة قلت إن حالة رمضان النفسية سيئة لكنه أصبح "كويس"، اتضح أن كل هذا الكلام ليس صحيحا، كان يتماسك أمامنا".

وأضاف: "زوجته تزوره وشريف أيضا، لكن الفترة الماضية حالته النفسية سيئة ومعنوياته في "الحضيض"، ندعو ربنا يفك كربه ويرجع لبيته".

رمضان صبحي إكرامي الشحات بكاء إكرامي الشحات حبس رمضان صبحي

