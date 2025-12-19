تحول لأشلاء.. شخص يُلقي بنفسه أسفل عجلات القطار بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

تخلص شخص من حياته، اليوم الجمعة، بعدما ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار أثناء مروره بمزلقان ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، الذي أسفر عن وفاة الشخص وتحولت جثته لأشلاء.



وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تسعى الدولة لتقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين ولمن لديهم ميول انتحارية، من خلال أكثر من جهة، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي على أرقام: 08008880700، و0220816831 على مدار اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وجريمة في حق النفس والشرع، مشيرة إلى أن المنتحر ليس بكافر، مع ضرورة التعامل مع الانتحار كمرض نفسي يمكن علاجه على يد المتخصصين، وعدم إيجاد مبررات أو خلق حالة تعاطف مبالغ فيها.