فريق طبي بسوهاج الجامعي ينقذ شابًا بعد طعنة نافذة بالقلب والرئة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، عقب تعرضه لطعنة نافذة بالقلب والرئة، في واقعة جسّدت كفاءة الأطقم الطبية وسرعة التعامل الفوري مع الحالات الحرجة، ما أسهم في إنقاذ المريض وإعادته إلى حالة مستقرة.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية مجهزة على أعلى مستوى، وتضم أطقمًا طبية متميزة قادرة على التعامل مع أخطر الحالات الطارئة على مدار الساعة، موجهًا الشكر لكافة الفرق الطبية والتمريضية على ما يبذلونه من جهود متواصلة لإنقاذ حياة المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة استلزمت تدخلاً جراحيًا عاجلًا ودقيقًا، حيث أُجريت عملية استكشافية للصدر كشفت عن وجود جرح نافذ بالبطين الأيسر للقلب مصحوب بنزيف شديد، وتمت السيطرة عليه بنجاح، إلى جانب إصلاح جرح نافذ بالفص السفلي للرئة اليسرى.

وأكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تعمل وفق منظومة طبية متكاملة تضم تجهيزات حديثة وأطقمًا طبية وتمريضية مدرَّبة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة للحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه تم نقل المريض إلى العناية المركزة عقب الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عصام البدري، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن سرعة التشخيص والتدخل الجراحي كانت العامل الحاسم في إنقاذ المريض، لافتًا إلى نجاح الفريق الطبي في إصلاح الجروح وتركيب أنبوبتين صدريتين بالجهة اليسرى، وأن حالة المصاب مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الدقيقة داخل العناية المركزة.

وأُجريت الجراحة بواسطة الدكتور عصام البدري رئيس القسم، والدكتور أيمن عبدالغفار أستاذ بالقسم، والدكتور محسن صابر، والدكتور محمد أبو السعود، والدكتور محمد أيمن طبيب مقيم، والطبيب عبدالحميد هريدي، بينما تولى فريق التخدير كل من الدكتور محمد السيد، والدكتور عبدالله طارق، والدكتور أحمد عاشور، إلى جانب فريق التمريض مستر عاطف ومستر كريم.