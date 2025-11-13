اشترى طبنجة من الصعيد.. مفاجآت صادمة في جريمة مقتل مهندس الإسكندرية

تباشر نيابة كرموز بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل مهندس على يد جاره رميًا بالرصاص في منطقة الموقف الجديد، إذ كشفت التحقيقات أن الحادث جنائي بقصد الانتقام، وليس له دوافع أخرى.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، يدعى عبد الله أحمد الحمصاني، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس، ومقيد بشعبة كيمياء ونووية بنقابة المهندسين وهي الشعبة المدمجة التي تضم تخصصات كيمياء أو نووية، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط، والمجني عليه يعمل بأحد وكالات السيارات بالإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه والمتهم تربطهما علاقة جيرة وصداقة، وارتكاب الأخير الجريمة بعدما علم من أحد الأشخاص أن المجني عليه يتحدث عن أسرته بسوء ويخوض في عرضه.

وبحسب التحقيقات قرر المتهم الانتقام من المجني عليه وسافر إلى إحدى محافظات الصعيد وأحضر سلاح ناري "طبنجة" وخبئها في منزله، ويوم الواقعة استقل سيارته وذهب إلى مكان تواجد المتهم بالموقف الجديد.

وأضافت التحقيقات أنه عندما شاهد المتهم المجني عليه ترجل من السيارة ممسكًا بالطبنجة وأطلق عليه عدة طلقات فسقط على الأرض جثة هامدة، ولاذ بالفرار قبل أن يلقى القبض عليه داخل منزله وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وأجرى فريق من نيابة كرموز معاينة لموقع الحادث وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وجمع فوارغ الطلقات بمحيط الحادث، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بمقتل مواطن على يد آخر بالقرب من الموقف الجديد بمنطقة كرموز، وفرار الجاني من موقف الحادث.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين التحريات الأولية أن المجني عليه، عمره، نحو 35 عامًا، خريج شعبة الهندسة الكيمائية، ويعمل في أحد توكيلات السيارات.

ومن جانبها، أصدرت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين المصرية بيانًا عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" تنعي فيه وفاة أحد مهندسي الكيمياء والنووي بالإسكندرية إثر إطلاق ناري من مجهول، دون أن تذكر اسمه أو بياناته أو هويته.

وبحسب البيان، تواصلت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخصوص هذا الحادث وأشار إلى أنه تم تكليف محامى النقابة بحضور التحقيقات والوقوف مع أسرة الفقيد- بحسب البيان.

