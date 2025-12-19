إعلان

الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية للسودان

كتب : أحمد جمعة

05:05 م 19/12/2025
كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة، مصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، للأشقاء في السودان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج والجهات المعنية.

يأتي ذلك تأكيدًا على عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقًا من الدور الريادي لمصر تجاه دول القارة الأفريقية، وحرصها الدائم على تقديم الدعم والمساندة في مختلف الظروف.

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، تم تقديم دعم طبي عاجل يشمل نحو طن ونصف الطن من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، لدعم القطاع الصحي السوداني وتخفيف الأوضاع الصحية الراهنة.

‎من المقرر أن تبدأ أعمال القافلة الطبية المصرية يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع إرسال 200 أسطوانة أكسجين معبأة إلى الولاية الشمالية، ضمن المساعدات الموجهة إلى مدينة بورتسودان، تأكيدًا على استمرار الدعم المصري وتعزيز أواصر التضامن بين الشعبين.

