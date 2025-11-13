الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

على رصيف طريق القباري المؤدي إلى ميناء الإسكندرية البري المعروف بـ " الموقف الجديد"، سالت دماء المهندس "عبدالله" وأسمع دوي الرصاصات التي اخترقت جسده الجميع.

الكل وقف من هول الصدمة لا يصدق ما يحدث، القاتل يرتدي جلباب بلون غامق، يقف بجوار جثة المهندس عبد الله الحمصاني المسجاة على الرصيف، لم يغادر بسلاح الجريمة حتى تأكد من وفاته.

وكأن الجاني كان يخطط لكل شيء وانتظر المجني عليه حيث يبعد محل عمله في أحد توكيلات السيارات الشهيرة عدة أمتار عن المكان، ظل يتردد على جثة المجني عليه أكثر من مرة لعدة دقائق.

عملك أيه؟

لم يخف القاتل من المارة، الكل يسأله، عملك أيه؟ دون أن يجيبهم، والبعض يردد معاه "طبنجة" في جيبه، عندما تأكد المتهم أنه أنجز جريمته المروعة استقل سيارة لادا وغافل المارة وهرب من مسرح الجريمة.

وبينما وقف البعض بجوار جثة المجني عليه المسجاة على الرصيف ممسكًا بهاتفه المحمول وتسيل من جسده الدماء، حاول آخرون اللحاق بالمتهم جريًا وراء السيارة دون جدوى.

وصل البلاغ سريعًا إلى قسم شرطة كرموز جاء فيه وقوع إطلاق أعيرة نارية من أحد الأشخاص تجاه آخر ووفاته على رصيف الطريق المؤدي إلى الموقف الجديد بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "عبد الله أحمد الحمصاني" مسجاة على الرصيف بالطريق العام بها إصابات بنحو 7 طلقات نارية.

من هو المهندس الراحل؟

وكشفت التحريات أن المهندس الراحل "عبد الحمصاني" عمره نحو 35 عامًا، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس ومقيد بشعبة كيمياء ونووية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، ويعمل مندوب مبيعات بأحد وكالات السيارات بالإسكندرية.

جريمة مصورة

لم يستغرق ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز وقتًا طويلًا في كشف غموض الواقعة إذ أن الجريمة صورت بالكامل من المارة في الشارع ويظهر خلالها الجاني بوجهه، وفر هاربًا في سيارة ملاكي ماركة "لادا" تحمل لوحات معدنية " س ص ط 8251".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

صديق الدراسة

وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهم والذي تربطه علاقة صداقة منذ فترة الدراسة بالمهندس عبد الله أحمد الحمصاني، قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتبين من التحقيقات أن سافر إلى إحدى محافظات الصعيد وأحضر سلاح ناري "طبنجة" وخبئها في منزله، ويوم الواقعة استقل سيارته وذهب إلى مكان تواجد المتهم بالموقف الجديد.

مهندس نووي

وردًا على ما تردد أن الحادث ليس جنائيًا وبسبب دوافع أخرى لكون المجني عليه مهندسًا نوويًا، أوضحت نقابة المهندسين بالإسكندرية أن المجني عليه ليس مهندسا نوويا، مؤكدة أنه لا يوجد شهادة جامعة بتخصص كيمياء نووية.

وأضافت أنها تقيد خريجي القسمين تحت شعبة واحدة وهي شعبة كيمياء ونووية أي أنها تضم التخصصين كإجراء قيد بالنقابة نظرا لقلة عدد الخريجين من كل قسم فيتم ضمهم في شعبة واحدة.

معاينة مسرح الجريمة

وأجرى فريق من نيابة كرموز معاينة لموقع الحادث وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وجمع فوارغ الطلقات بمحيط الحادث، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي، والاستعلام عن السيارة التي استخدمها الجاني في الجريمة.

اقرأ أيضا:

بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية

القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص في الإسكندرية

7 رصاصات. من قتل مهندس الإسكندرية في الشارع؟

أول تعليق من نقابة المهندسين على مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

من هو المهندس المقتول في الإسكندرية؟ .. نقابة المهندسين تكشف التفاصيل

اشترى طبنجة من الصعيد.. مفاجآت صادمة في جريمة مقتل مهندس الإسكندرية

الجاني ظل واقفًا بجوار الجثة وطارده المارة.. لحظة مقتل مهندس الإسكندرية (فيديو وصور)