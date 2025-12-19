سوهاج تتجمل.. تفقد وزاري لكورنيش النيل وافتتاح حديقة عامة بمدينة ناصر

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ممشى كورنيش النيل الغربي، وكوبري ونفق ميدان الثقافة.

وأتى ذلك ضمن المشروعات التي جرى تنفيذها بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وساهمت هذه المشروعات في وضع حلول جذرية لمشكلات النقل داخل مدينة سوهاج، عاصمة المحافظة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الصورة الحضارية والجمالية للواجهة النيلية الغربية للمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستمعت الوزيرتان إلى عرض من مسئولي المحافظة حول جهود تطوير كورنيش النيل الغربي بمحافظة سوهاج، بتكلفة بلغت 246 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية بالمحافظات. وشملت الأعمال تطوير الطرق والمرافق والإنارة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة، وتوفير سيولة مرورية، إلى جانب تعزيز المقومات الجمالية للمحافظة.

كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مرسى سياحي بتكلفة تقارب 5.9 مليون جنيه، يمثل إضافة حضارية وسياحية مهمة لأبناء محافظة سوهاج. وأكد مسئولو المحافظة أن مشروعات التنمية المحلية، وعلى رأسها تطوير الكورنيش بالمحافظات والمناطق الخدمية، تسهم في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين، ودعم النشاط السياحي، وزيادة الموارد المالية للمحافظات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة.

واستعرض مسؤولو المحافظة مكونات المشروع، والكوبري الرابط بين المرحلتين الأولى والثانية من توسعة الكورنيش الغربي، والذي جرى إنشاؤه بطول 210 أمتار، بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج وحتى بداية المدينة الطبية، وبعرض 13 مترًا، ويضم ثلاث حارات مرورية في اتجاه واحد، إلى جانب رصيف للمشاة بعرض 2.5 متر. وأكدوا أن المشروع يُعد نقلة نوعية في حركة المرور، ويسهم في تقليل الضغط على المحاور الرئيسية، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لكورنيش النيل.

وتتضمن توسعة كورنيش النيل الغربي تطويرًا شاملًا للمنطقة المحيطة، من خلال تنفيذ ممشى سياحي على النيل، وإنشاء مرسى سياحي، إلى جانب إقامة محال وكافيتريات كمساحات ترفيهية للأهالي والزائرين، فضلًا عن أعمال الزراعة والتجميل والإنارة الحديثة، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى مزار سياحي وحضاري متكامل، يخدم أبناء المحافظة، ويعزز من جودة الحياة، ويواكب توجهات الدولة في تحسين الخدمات والبنية التحتية ودعم التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

كما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التنمية المحلية، يرافقهما محافظ سوهاج، مشروع إنشاء حديقة مدينة ناصر العامة أمام المديرية المالية. وكان موقع الحديقة سابقًا سوقًا عشوائيًا على طريق رئيسي بالمدينة، تسبب في أضرار بيئية ومرورية واجتماعية لكتلة كبيرة من التجمعات السكنية بحي شرق سوهاج.

وقام البرنامج بإنشاء سوق حضاري بديل للباعة الجائلين، ونقل جميع البائعين إليه، ثم إنشاء الحديقة في موقع السوق العشوائي القديم لتكون متنفسًا للمواطنين وواجهة حضارية للمنطقة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن إنشاء الحديقة يأتي ضمن خطة شاملة للمحافظة لتوفير متنفس حضاري وآمن للأسر، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بما يليق بأبناء سوهاج، ويعزز من الطابع الجمالي للمدن والأحياء.