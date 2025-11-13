إعلان

من هو المهندس المقتول في الإسكندرية؟ .. نقابة المهندسين تكشف التفاصيل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:13 م 13/11/2025

مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية

قدم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، العزاء لأسرة المهندس المقتول رميًا بالرصاص على يد جاره في منطقة الموقف الجديد غربي الإسكندرية.

وأشار المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، إلى أن النقابة تواصلت مع أسرة المهندس لتقديم واجب العزاء و تقديم الدعم اللازم، ومتابعتها للموقف القانوني وانتظار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث .
وأضاف أن المجني عليه هو المهندس عبدالله أحمد الحمصاني، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس و المقيد بشعبة كيمياء ونووية بالنقابة هي الشعبة المدمجة والتي تضم تخصصات كيمياء أو نووية، بينما تخصص البتروكيماويات هو أحد تخصصات الهندسة الكيميائية فقط، منوهًا أن المهندس كان يعمل بأحد وكالات السيارات بالإسكندرية .

